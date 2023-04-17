Canan Kaftancıoğlu'ndan Fuat Oktay'a sert tepki: 'Vah vah... Çok üzülmüş, süzülmüş hatta!'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a ilişkin yapmış olduğu açıklamalara sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Beyefendi bilmezsiniz ama sorumluluk makamları üzülme yerleri değil gereğini yapma yerleridir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:46
Canan Kaftancıoğlu'ndan Fuat Oktay'a sert tepki: 'Vah vah... Çok üzülmüş, süzülmüş hatta!'
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay'ın çadır satışı yaptığını ortaya çıkarması Türkiye gündemine oturmuştu. Öte yandan devlet hastanelerinin ihale açarak Kızılay’dan kan aldığı belgelenmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam katıldığı bir canlı yayında Kızılay'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Kızılay'ın çadır satmasına ve Kerem Kınık'ın istifasına ilişkin sorulara, "Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye'de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılayın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım" açıklamasıda bulundu.

"SORUMLULUK MAKANLARI ÜZÜLME YERLERİ DEĞİL"

Kaftancıoğlu, "Kızılay'ın çadır satmasına üzüldük, Genel Kurul'da gereken yapılır" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Beyefendi bilmezsiniz ama sorumluluk makamları üzülme yerleri değil gereğini yapma yerleridir!" yanıtını verdi.

"VAH VAH... ÇOK ÜZÜLMÜŞ, SÜZÜLMÜŞ HATTA!"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vah vah…Çok üzülmüş, süzülmüş hatta!Vatandaşın derdi, üzüntüsü, ihtiyacı hiç önemli değil. Devleti yönettiğini zannedip, üstüne bir de maaş alanlar üzülmesin yeter ki. Beyefendi bilmezsiniz ama sorumluluk makamları üzülme, kandırılma yerleri değil gereğini yapma yerleridir!" ifadesini kullandı. 


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