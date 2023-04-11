Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: 'İnce hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:59

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin seçim listelerine ve Millet İttifakı'na yönelik Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İnce, Meclis’te “iki tane AKP olacağını” söyleyerek, “Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NI KURARKEN DAVET EDİLMEDİK"

29 Mart’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

“29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.”

KAFTANCIOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

İnce'nin ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan İnce'nin sözlerini alıntılayarak o ifadelere sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "Kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek" dedi.

Canan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek."