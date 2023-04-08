Muharrem İnce'den Hikmet Çetin'e ikinci tur yanıtı: Benim meselem değil

CHP yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında teklif polemiği sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
Muharrem İnce'den Hikmet Çetin'e ikinci tur yanıtı: Benim meselem değil
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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan İnce ile eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in görüştüğü öğrenildi.

Gazeteci Fatma Karaağaç önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Çetin’in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı. İnce’nin yanıt olarak ise “Benim meselem değil” minvalinde cevap verdiği öğrenildi. 

TEKLİF POLEMİĞİ

Gazateci Karaağaç paylaşımında “Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün canlı yayında Muharrem İnce’ye teklifte bulunulduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili olarak “Karşı tarafı suçlamak istemem ama gereğini yaptığımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı. İnce, ise kendisine bir teklifte bulunulmadığını söylemişti. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, İnce ile CHP’nin görüştüğünü ancak teklifin kabul edilmediğini açıklamıştı.


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Muharrem İnce

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