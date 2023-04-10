Muharrem İnce: İftiralara boyun eğmeyeceğiz

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün Bolu’daydı. Demokrasi Meydanı’nda miting yaptı.

İlk mitingini burada yapmasının nedenini açıklayan İnce, “Bugün burada Köroğlu heykelinin önünde başlamamızın bir nedeni var. Bu ülkedeki ağalara, beylere, Bolu beylerine, fakire, fukaraya zulmedenlere, Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa, göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Bu seçim çok renkli olacak. Bir yanda Hizbullah diğer yanda PKK-FETÖ. Yarıp geçeceğiz. PKK’lısı, FETÖ’cüsü, Hizbullah’ı her yerden saldırıyorlar. Bir yanda Saray’ın uşakları, diğer yanda plaza uşakları. İftiralara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

‘EVLERE ŞENLİK LİSTE’

Memleket Partisi’ne “umudunu yitirenleri” davet ettiğini belirten İnce, “Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. CHP listelerini görünce yüreğiniz sızlayacak. Evlere şenlik milletvekili seçiyorlar. Hayatı boyunca CHP’ye küfür etmiş insanları aday yaptılar. Bize hain diyorlar ya aynaya baksınlar” ifadelerini kullandı. İnce, “Erdoğan’la olmaz, aklını yitirdi artık. Ancak Erdoğan’ın eskileriyle de olmaz” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 65’LE SEÇİLECEĞİM’

Seçimin birinci tur değil ikinci tur seçimi olduğunu kaydeden İnce, şunları dile getirdi: “Bir ay önce partimizin oyunu yüzde 1-2 gösterenler şimdilerde yüzde 7 gösteriyor. Birinci turda yüzde 30’u geçeceğim. İkinci tura kalırsam yüzde 65’le cumhurbaşkanı olurum. Bu kardeşinize yetki verirseniz Esad’la masaya oturacağım.”

Muharrem İnce, miting alanına at sırtında temsili Köroğlu karakteriyle birlikte giriş yaptı. Miting alanındaki “Akıl, adalet, ahlak, Atatürk”, “Mert gelsin, namert gelmesin” ve “Bot değiliz, memleketliyiz” yazılı pankartlar dikkat çekti.