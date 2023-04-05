Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:32

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:45

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı gün kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'sahte seçmen' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Sevgili İstanbullular; WhatsApp gruplarında ‘Benim apartmanımda’ ya da ‘Bir yakınımın’ diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin. Özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına, komşuya ulaşılamıyor bir türlü.

Kaygıyı tetikleyen, kimden, nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz.''