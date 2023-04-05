Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yurttaşlardan sahte seçmen iddialarıyla ilgili ne olduğu belirsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini istedi. Kaftancıoğlu, "Somut, şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:32
Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı gün kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'sahte seçmen' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Sevgili İstanbullular; WhatsApp gruplarında ‘Benim apartmanımda’ ya da ‘Bir yakınımın’ diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin. Özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına, komşuya ulaşılamıyor bir türlü.

Kaygıyı tetikleyen, kimden, nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz.''


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