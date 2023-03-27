Seçim yaklaşırken manipülasyon için kullanılan sahte hesapların sayısı arttı: Seçmeni etkileyebilir

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Ücret karşılığında yönetilen bu hesapların amacı seçmen davranışlarını etkilemek olarak gösteriliyor. Gerçek kişilere ait olmayan sahte hesaplar üzerinden otomatik mesajlar oluşturuluyor, bu sayede belirli bir konu gündeme taşınıyor. Bu hesaplar aracılığıyla anketlerde oy kullanılıyor. Sahte hesaplar bu sayede manipülasyon ve propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bot hesapların seçmen tercihlerini etkileyip etkileyemeyeceği de tartışma konusu oldu.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Tezcan Durna konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Durna, sahte hesapların birileri tarafından düzenli olarak kullanılmayan, otomatik olarak ayarlanmış, belli bir algoritma mantığına uygun olarak propaganda amacıyla kullanılan sosyal medya hesapları olduğunu söyledi.

‘İNCE’DE DE VAR’

Bot hesapların seçmen tercihleri üzerindeki etkisine dair de konuşan Durna, “Seçmen davranışlarını mutlaka etkileyecektir. En çok bot hesabın Muharrem İnce destekçileri arasında olduğu söyleniyor. Yüzde 50’nin üzerinde bot hesap takipçisi var. Bot hesaplar ‘İnce kazanabilir mi?’ tarzı bir manipülasyona yönlendirebilir. Bu seçimin ölüm kalım seçimi olduğu birçok insan tarafından biliniyor. Sandık aşamasına gelindiği anda bot hesaplar, manipülatif içeriklerin gazına gelerek destek veren kitle kanaatini değiştirebilir” diye konuştu.

(Tezcan Durna)



‘OTORİTER ÜLKELERDE KULLANILIYOR’



Durna, “Bu hesaplar genellikle otoriter ülkelerde otoriter yönetimler tarafından tamamen manipülasyon ve dezenformasyon maksatlı kullanılıyor. Bu yönetimler dezenformasyonun yol açtığı manipülasyondan beslenirler. Bot hesapların sosyal medya kullanıcıları üzerindeki etkisi büyük miting meydanlarından neredeyse daha da etkili bir hale gelmiştir” dedi.



7 BİN 340 HESAP KAPATILMIŞTI

Sosyal medya platformu Twitter, Haziran 2020’de Türkiye’den 7 bin 340 hesabı “devlet bağlantılı bilgi yayma operasyonlarına” karıştığı gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.

