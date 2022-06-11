Canan Kaftancoğlu'na destek verdi, rütbeleri söküldü: Sabri Uzun'dan ilk açıklama

11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:33

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verdiği destek nedeniyle rütbesinin sökülmesine karar verildi.

Rütbelerinin sökülmesinin ardından Odatv’den Talha Özmen'e konuşan Sabri Uzun, “Bana bir tebligat gelmedi henüz. Haberim yok. Haber üzerine bir yorum yapmam, görüş bildirmem doğru olmaz” dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN JET YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Uzun'un rütbelerinin söküldüğü haberleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

"Herkes şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek… İktidardaki kötülüğün mağdur ettiği sayısız kişinin ise mağduriyeti giderilecek!"

Herkes şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek…

İktidardaki kötülüğün mağdur ettiği sayısız kişinin ise mağduriyeti giderilecek! https://t.co/XgXXglxJCJ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 11, 2022

İHA’nın aktardığına göre Uzun hakkında verilen rütbeleri geri alınma kararında şu ifadeler yer aldı:

“Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte Uzun’un Polis kimliği ve silahı da geri alınacak.”

KAFTANCIOĞLU’NA DESTEK VERMİŞ, EMNİYET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sabri Uzun’un, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için destek mesajı yayınlamıştı. Uzun mesajında, “Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ise Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a sert tepki göstermişti. İstihbarat Başkanlığı, EGM resmi hesabından “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez” mesajı paylaşmıştı.