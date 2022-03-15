CANLI | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim kanunu değişikliği açıklaması

15 Mart 2022 Salı, 13:41

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde "Açık konuşuyorum varsın giderlerse gitsinler" diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak. Az kaldı, merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin, burada kalacaksınız beraber biz göndereceğiz.

Suriyeli kardeşlerimiz için davulla zurnayla göndereceğiz dedik. Bu beyefendiyi halkın iradesiyle göndereceğiz. Bütün dünya bunun tanığı olacak.

Türk Telekom soygunu oldu. Hariri ailesine koskoca şirket peşkeş çekildi. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet altyapısının güçlendirilmesi... Bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, beytülmale el uzatanların elini çekmek bizim görevimizdir.

TELEKOM SOYGUNU

Telekom soygununu biliyorum. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet alt yapısının güçlendirilmesi. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Hiç kimse merak etmesin bunun da hesabını soracağız.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin biz bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğim" dedim. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık.

Milliyetçilik budur, önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu.

Adam Afrika'ya gidiyor, orada yer kiralıyor ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek, "vay sen oraya nasıl gidersin." Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim, bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin!

Türk lirası değer kaybediyor. Var olan bir paramız vardı Merkez Bankası'nda; 128 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı kimse bilmiyor. Bugün Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir sent bile yok. Yabancılardan topladıkları paralar var. Bakiyesi eksi 43 milyar dolar. Türkiye'yi o kadar büyük bir sıkıntının içine soktular ki kapı kapı Afrika'yı, Orta Doğu'daki ülkeleri geziyorlar; "Acaba bize borç verirler mi?" diye.

Düne kadar kendi medyalarında ve kendi söylemlerinde en ağır hakaretleri yaptıkları kişilerin ayağına gittiler, el etek öptüler. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiği zaman neden iki cümle kuramadın? Bu ülkenin şerefi yok mu, itibarı yok mu? Oturuyorsun, günün 24 saati CHP. Evet Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin teminatıdır, geleceğidir. Evet CHP milletin ve halkın partisidir. Finansal çöküş, ticari çöküşü getiriyor.

Boşanma sayılarının ne kadar arttığını biliyorlar mı? İşsizlik bütün kötülüklerin anası. Beylerin umrunda mı, hayır. Daha vahim olanı uyuşturucu. Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor. Fakirsen ona göre, paran varsa ona göre uyuşturucu var.

Türkiye Cumhuriyeti devleti hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi parayla satın alırlar.

Eskiden Türkiye deyince devletler şöyle bir dururlardı, bakalım ne diyecekler diye. Şimdi sırtlarını dönüyorlar. Devleti yöneten kişi bir egemen gücün söylemiyle "Bak beni kızdırma, senin yasadışı bütün gelirlerini açıklarım" dediği zaman sesini çıkarmıyorlarsa politik çöküş katmerleşmiştir artık.

Bürokratlara çağrı yaptım, yolsuzluk dosyalarının altına imza atmayın diye. Atmayan yüzlerce, binlerce bürokrat var. O bürokratların tamamının alnından öpüyorum.

SEÇİM KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

Seçim barajı yüzde 33 olsun diyoruz niye korkuyorsun? MHP barajı açamaz o yüzden barajı yüzde 7'ye indirelim. Bir parti için, koltuğunuz elden gider diye baraj düşürüyorsunuz. "Öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım" diyorsunuz. Hiçbir güç, hiçbir kanun seni koltuğundan etmemize engel olamayacak"