Kılıçdaroğlu - Erdoğan atışması, Güldür Güldür'e konu oldu

13 Mart 2022 Pazar, 15:55

Absürt komedi programı Güldür Güldür Show bu kez başka bir skeçle gündeme geldi. Programın son bölümünde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışmalar canlandırıldı.

“Lise Seçimi” adlı skeçte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine söylediği laflar esprili bir şekilde yer aldı.

Erdoğan’ı temsil eden mevcut sınıf başkanı Mustafa, Kılıçdaroğlu’nu temsil eden Feridun’a “Kızılay Başkanı iken kolu batırdı” diyerek yüklendi. Feridun ise Mustafa’ya “Yiyor ama çalışıyor” diyerek fotoğrafla tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Skeçteki göndermeler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. YouTube’ta da yayınlanan canlandırma, kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi tarafından izlendi.

İşte Güldür Güldür ekibinin o skeci…