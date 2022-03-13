Kılıçdaroğlu - Erdoğan atışması, Güldür Güldür'e konu oldu
Sevilen komedi programı Güldür Güldür programındaki skeçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atışmaları canlandırıldı. Sosyal medyaya damga vuran skeç, YouTube'da da binlerce kez izlendi.
Absürt komedi programı Güldür Güldür Show bu kez başka bir skeçle gündeme geldi. Programın son bölümünde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışmalar canlandırıldı.
“Lise Seçimi” adlı skeçte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine söylediği laflar esprili bir şekilde yer aldı.
Erdoğan’ı temsil eden mevcut sınıf başkanı Mustafa, Kılıçdaroğlu’nu temsil eden Feridun’a “Kızılay Başkanı iken kolu batırdı” diyerek yüklendi. Feridun ise Mustafa’ya “Yiyor ama çalışıyor” diyerek fotoğrafla tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Skeçteki göndermeler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. YouTube’ta da yayınlanan canlandırma, kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi tarafından izlendi.
İşte Güldür Güldür ekibinin o skeci…
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