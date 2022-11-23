Son Dakika: Meral Akşener Soylu'ya sert çıktı: 'Gerçek bir İçişleri Bakanı gerekiyor'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:43

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Soylu'ya sert sözlerle yüklenerek, "Alamet'i farikası her fırsatta cıvık çıkışlar yapması değil, işini ciddiyetle, likayatle yapması olan ve tercihen güvenlik konusunda birkaç makale okumuş, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır gerçek bir İçişleri Bakanı gerekiyor" dedi.

İYİ Parti lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşmasına ilişkin, "Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın. Evet, görünen o ki Sayın Erdoğan seçimini Binali Beyden yana değil, Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş. Sayın Erdoğan kazananın yanında olmayı sever, baktı ki İstanbul'da Ekrem başkan kazandı, biraz vakit aldı ama döndü dolaştı Sisi'yi seçti. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış, Esma'nın onurunu da Katar'a bırakıp gelmiş oldu. Seçimlere yaklaştığımız son düzlükte yeni işareti olarak, Rabia ile Esma'yı değil artık Napolyon'u hatırlarsınız. Para para para..." yorumunda bulundu.

ERDOĞAN'A SERT SÖZLER: "ÖZÜR DİLİYORUM DİYECEKSİN"

Akşener sözlerinin devamında, "Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız?" sorusunu yönelterek, "Diplomatik, askeri, ticari anlamda bunun hesabını kim verecek Sayın Erdoğan. Önce çıkıp milletimizden özür dileyeceksin. Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimizden özür dilerim diyeceksin. Ben bu hatayı yapmasaydım Doğu Akdeniz'de Mısır'la Yunanistan değil biz anlaşabilirdik, özür diliyorum diyeceksin. Millete vereceğin hesaba çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "masayı terk et çağrısının" ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'yi hedef almasına ilişkin Akşener, "Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı'ndan bunalsa dönüp bize selam çakar, aynı soruları ısrarla sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder, rahmetli Cem Karaca'nın dediği gibi 'Umar ha umar, umar' Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net. Çünkü bizim ittifakımız istibdada mahkum olmayacağını haykıran o büyük hürriyet ruhuyladır. Biz kayyum rektöre karşı duran hocalarımızla, Gezi Parkı'nda toplanan gençlerimizle ittifak kurarız. Bizimkisi koltukların müdafaası için her şeyin mübah olduğunu sanma Sayın Erdoğan" dedi.

"SARAY GÖRÜNÜMLÜ KUMARHANENİZİ..."

"Bizimkisi asil mi asil dimdik duruştur. FETÖ ile kurulan ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ile yapılan işbirliğine karşı itirazdır" ifadelerini kullanan Akşener şunları kaydetti:

"Bizim tabanımız da tavanımız da bu kutlu iradenin ayrılmaz parçasıdır. İYİ Parti'nin kumar masasında yeri yoktur. İYİ Parti milletin geleceğiyle bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının masası öyle bir kumar masasıdır ki masa her zaman kazanır. Bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı, kazanamadığı yerde oyunun bozulduğu kirli bir oyundur. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa budur. Bu masa 20 yıldır bizim gözümüzde aynı masadır. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz."

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin gitmediğini, bu devleti yönetemediğini sen de anlıyorsun. Sen hiç merak etme, milletimizle el ele verecek seni bu yükten kurtaracağız. Vasatlığa mahkum ettiğin bu büyük devleti ciddiyetle, liyakatle, adaletle çözeceğiz. Dert sensin derman İYİ Parti'de. Sorun sensin, çözüm İYİ Parti'de" sözleriyle eleştirdi.