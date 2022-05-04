Erdoğan'dan 21 yıl sonra....Ekrem İmamoğlu Rize'ye gitti

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

21 yıl önce AKP’nin kuruluş günlerinde şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyareti gündem olmuştu. Yerel basında, kahvelerde, stadyumda herkes “Geleceğin lideri Erdoğan’dır yoksa binlerce kişi nasıl toparlasın” denmişti. Üstelik Recep Tayyip Erdoğan Rize’nin öz evladı Güneysu ilçesinin İBB’deki belediye başkanıydı.

Aradan 21 yıl geçti; dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz’e geldi. İyidere, Derepazarı, Çayeli ve merkezde on binleri peşinden sürükledi. Trabzon Akçaabat kökenli İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evini, kalesini salladı bir anlamda.

İmamoğlu Rize’ye geleceğini günler öncesinden öğrenen halk yollara dökülmüştü. Israrla, “Rizeli hemşehirlilerime sözüm vardı, bayramlaşmaya geldim” diyordu. İmamoğlu, İyidere’de ilgi büyüktü. Derepazarı ilçesinin önceden AKP’li şimdiki bağımsız Belediye Başkanı Selim Metin tarafından karşılanan İmamoğlu halkı selamladı, Başkan Metin de İmamoğlu’na eşlik etti. Buradaki bayramlaşmaya CHP Rize İl Başkanı Deniz Saltuk , İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Denizeri de katıldı.

İmamoğlu çarpık yapılaşmaya ve doğa katliamını işaret ederken, “Karadeniz’e ne kadar kötülük yapmışız içim acıdı. Oysa yeşil ve güzel Rize’ye dünyanın her yerinden turist gelir. Rizeli hemşehirlilerim onları karşılardı. Keşke doğaya zarar vermeseydik” dedi. İmamoğlu’nu asıl kalabalık Rize merkezde bekliyordu. Otobüsten inmekte zorlandı. Dedik ya Erdoğan’ın kalesiydi burası. Üstelik İmamoğlu’nu ilk karşılayan da Güneysu çevre yolu mağduru yürüme engelli Havva Saruhan’dı. İmamoğlu’nun boynuna sarıldı, “Karadenizlisin, aynı kanı taşıyoruz, senden hak hukuk adalet bekliyoruz. Bizi satıp gittiler” dedi. İmamoğlu’na öğle namazı için Şeyh Camii’nde abdest alanlar dabüyük ilgi gösterdi. El salladılar. İBB başkanı karşılık verdi. Önce Karadeniz’e sonra yeşilliği gösterip elini kalbine götürdü. 2 km’lik yolu yarım saatte gidemedi otobüsün önü kesilince yeniden indi ve yolu yürümek zorunda kaldı. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve Kızı Beren’le halkın içinde yürüyüp kimi zaman bayramlaştı, kimi zaman sohbet etti. Fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı. En önemlisi tepki gösteren bir kişi yoktu etrafında. “Size söz veriyorum, daha yeni başladık. Yine geleceğiz. Sizin gönlünüzü de alacağız” sözleri anlam yüklüydü. Yanına gelenlerin “Aday ol İmamoğlu” çağrısına gülümseyerek kafa selamıyla yanıt vermesi ise gözlerden kaçmadı.

Merkez ziyaretinin ardından Çayeli’ndeki bayramlaşmada Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ı övüp rahmet dilemesi büyük alkış aldı. Özellikle Çayeli’nde Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterinin önünde konuşma yapması ironikti. Erdoğan’ın fotoğrafının önündeki boş alana çekilen otobüs değişik yorumlara neden oldu. “Her şeyi ben bilirim yok” sözleriyle Erdoğan’a da gönderme yapan İmamoğlu’nun Rize’de bu denli ses getirmesi, AKP çevrelerini ise bir hayli tedirgin etti.