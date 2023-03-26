Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü

AA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 22:18
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.


Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Birleşmiş Milletler

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