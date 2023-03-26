Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.
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