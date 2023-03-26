Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 22:18

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 22:18

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.