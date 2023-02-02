Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 22:12
Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Wopke Hoekstra Hollanda

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