Çay üreticilerinin sorunları Meclis gündeminde: CHP'li Suiçmez kürsüye yöresel kıyafetle çıktı, AKP'ye seslendi
CHP'li Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Meclis kürsüsünde çay üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Suiçmez, çay üreticilerinin sesini duyurmak için yöresel kıyafetiyle çıkarak, AKP'ye seslendiğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Meclis kürsüsündeki konuşmasında, bir çay üreticisinin AKP'ye seslenerek, "Ne edeceğuk? Vicdanen yastığa başınızı rahat koyuyor musunuz?" şeklindeki sorusunu aktardı.
Suiçmez, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vicdanlarının rahat olduğunu ancak iktidarın sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguladıklarını belirtti.
Çay üreticilerinin kararlılığına dikkat çeken Suiçmez, Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'dan bir araya gelerek Fındıklı'da bir miting düzenleyeceklerini duyurdu.
AKP'Lİ VEKİLLERİ MİTİNGE DAVET ETTİ
Bu çağrıya yanıt vererek AKP milletvekillerini de mitinge davet etti ve cesaret göstermeleri halinde orada olacaklarını ifade etti.
CHP'li Suiçmez, çay üreticisi bir kadının mektubunu kürsüde okuyarak dikkat çekti. Ayrıca sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'''Ne edeceğuk? Vicdanen yastığa başınızı rahat koyuyor musunuz?' diye sormuş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yastığa başımızı rahat koyuyoruz ama iktidarı bilemiyoruz.
Çay üreticisi ne edeceğine karar verdi; Artvin, Rize, Giresun, Trabzon birleştiler, perşembe günü 11.00’de Fındıklı'da miting yapacaklar.
Biz oradayız, AKP Milletvekillerine seslendik; 'cesaretiniz varsa siz de oraya gelirsiniz.'"
AKP halka gitmediği için, tam da çaylıktan iktidara seslenen çay üreticisi ablamızın konuşmasını meclis kürsüsünden AKP vekillerine duyurduk.— Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) May 22, 2024
Çay üreticisi ablamız "Ne edeceğuk? Vicdanen yastığa başınızı rahat koyuyor musunuz?" diye sormuş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yastığa… pic.twitter.com/lJhSrR2LYE
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