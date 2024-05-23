Çay üreticilerinin sorunları Meclis gündeminde: CHP'li Suiçmez kürsüye yöresel kıyafetle çıktı, AKP'ye seslendi

CHP'li Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Meclis kürsüsünde çay üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Suiçmez, çay üreticilerinin sesini duyurmak için yöresel kıyafetiyle çıkarak, AKP'ye seslendiğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:45
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Meclis kürsüsündeki konuşmasında, bir çay üreticisinin AKP'ye seslenerek, "Ne edeceğuk? Vicdanen yastığa başınızı rahat koyuyor musunuz?" şeklindeki sorusunu aktardı. 

Suiçmez, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vicdanlarının rahat olduğunu ancak iktidarın sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguladıklarını belirtti.

Çay üreticilerinin kararlılığına dikkat çeken Suiçmez, Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'dan bir araya gelerek Fındıklı'da bir miting düzenleyeceklerini duyurdu. 

AKP'Lİ VEKİLLERİ MİTİNGE DAVET ETTİ

Bu çağrıya yanıt vererek AKP milletvekillerini de mitinge davet etti ve cesaret göstermeleri halinde orada olacaklarını ifade etti.

CHP'li Suiçmez, çay üreticisi bir kadının mektubunu kürsüde okuyarak dikkat çekti. Ayrıca sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'''Ne edeceğuk? Vicdanen yastığa başınızı rahat koyuyor musunuz?' diye sormuş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yastığa başımızı rahat koyuyoruz ama iktidarı bilemiyoruz.

Çay üreticisi ne edeceğine karar verdi; Artvin, Rize, Giresun, Trabzon birleştiler, perşembe günü 11.00’de Fındıklı'da miting yapacaklar.

Biz oradayız, AKP Milletvekillerine seslendik; 'cesaretiniz varsa siz de oraya gelirsiniz.'"


Çay üreticisi haberleri Çay Üreticileri Dayanışma Derneği haberleri

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum
CHP için iş yapma zamanı - Yılmaz Ateş

CHP için iş yapma zamanı - Yılmaz Ateş
CHP kurmayları, Erdoğan’ın Özgür Özel’e yapması beklenen ziyareti değerlendirdi: ‘Hassasiyet gösteririz’

CHP kurmayları, Erdoğan’ın Özgür Özel’e yapması beklenen ziyareti değerlendirdi: ‘Hassasiyet gösteririz’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması

AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde...

'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde...
Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı
Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!

Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!