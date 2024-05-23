CHP için iş yapma zamanı - Yılmaz Ateş
Son yapılan genel ve yerel
seçimler Türkiye siyasetinde
ve demokraside yeni çığırlar açtı,
yeni kazanımlar sağladı. Son 60
yılda çatışmalar, kutuplaşmalar
üzerine kurulan siyasal sistemi ve
aktörlerini halk tasfiye etti. Kimi
parti içi seçimi de kaybetti, kimi
çekildi, kimilerinin de varlığı ile
yokluğu belirsiz hale geldi, kiminin
de tahtını sarstı.
“Kılıçdaroğlu karşısında kimse
CHP genel başkanlığını kazanamaz”
efsanesi yıkıldı; CHP’nin başına yeni
yönetim ve yeni genel başkan geldi.
Millet değişimi onayladı. Erdoğan
için yaratılan algı daha devasaydı.
Tıpkı Gandi’nin, “Mustafa Kemal
yenene kadar biz Allah’ın İngilizler
olduğunu sanıyorduk” demesi
gibi, Türkiye’nin değil dünyanın
seçimlerde yenilmez lideri olarak
göklere çıkarılan Recep Tayip
Erdoğan ve partisi yerel seçimlerde
kaybetti, gökten yere indirildi.
Millet kendi iradesi üstünde bir güç
tanımadı.
Millettin yarattığı yeni iklimi
siyaset aktörleri anlayıp diyalogla
Türkiye’yi Atatürk’ün gösterdiği
“çağdaş uygarlığın üzerine”
çıkaracak mı? Burada temel yapı,
iç cephenin sağlamlaştırılmasıdır.
Devletleri yıkan, halkı bölen,
geri bıraktıran iç cephenin
çökertilmesiyle başlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılmasında, mazlum milletlerin
sömürgeleştirilmesinde, Ortadoğu’da
durdurulmayan kanın bir numaralı
nedeni emperyalizmin iç cepheleri
çökertmesidir.
Emperyalizmin kullandığı en etkili
silah “köktencilik”tir; bazen inanç,
bazen etnisite sosuyla halkın içine
sokulur. Emperyalizm, son 60 yılda
sağ-sol, laik-anti laik, Alevi-Sünni,
Türk-Kürt ayrımcılığıyla Türkiye’yi
bir iç çatışmanın içine çekmeye
çalıştı, başaramadı. Çatıştırmayı
başaramadı ama yoksullaşmasını,
geri kalmasını sağladı.
Millet, son seçimde yalnızca
yerel yöneticilerini seçmekle
kalmadı, demokrasinin olmazsa
olmaz kuralı olarak kabul edilen
ve cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemiyle bozulan “denge
ve denetim” mekanizmasını
kuracağını, “güçler ayrılığı ilkesini”
de tamir edeceğini gösterdi. Halk
önümüzdeki dört yıl için CHP ve
AKP’ye sanırım şu ev ödevlerini
verdi:
BEKLENTİLER
1- CHP ortaya koyacağı yerel
yönetimler sistemi ve göstereceği
performansla Türkiye’yi, AKP’den
daha iyi yöneteceğini uygulamada
göstermeli, borçlanmaya dayalı
olmayan milli yerli ekonomik
kalkınma ve demokratikleşme
planını kamuoyuna sunmalıdır.
AKP de Lale Devri’nden, israftan,
üretim kısırlığından, demokratik
hak ve özgürlükleri, evrensel hukuk
kurallarını çiğneyen, imzaladığı
uluslararası sözleşmelere dahi
uymayan bir görüntüden Türkiye’yi
kurtarmalıdır.
2- “Türkiye’yi 12 Eylül askeri
darbesinin eseri olan bu anayasadan
kurtarıp sivil bir anayasaya
kavuşturalım” safsatası gündemden
kaldırılmalıdır. Tamamı 175
madde olan ama 183 maddesi
değiştirilen (bazı maddeleri
birden çok değişikliğe uğradı)
anayasayı kişilerin gereksinimi
ile harmanlayıp demokratik laik
ve üniter devlet yapısını bozmaya
kalkılmamalı, zaman kaybına yol
açılmamalıdır.
BAŞARININ YOLU
Kaldı ki bugün yeni bir anayasa
yapma koşulları da yoktur. Almanya
ve Japonya İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra işgalci Amerika generallerinin
yaptığı anayasayla uğraşmak yerine,
ortaya koydukları hedeflerle bugün
dünyanın kalkınan sayılı ülkeleri
arasına girdiler. Biz bunu Almanya
ve Japonya’dan önce 1929-1939
döneminde yaptık. 1929 Ekonomik
Buhranı ile İkinci Dünya Savaşı
arasındaki on yılda dünya sanayi
üretimi yüzde 19 artarken Türkiye,
1. Sanayi Planı’yla sanayi üretimini
yüzde 96 artırdı. İç cephemizi
güçlendirir, iş yapmaya koyulursak
yine başarırız. Şimdi çatışma değil,
iş yapma zamanıdır.
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