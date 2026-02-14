Celal Adan CHP'yi hedef aldı, milletin Bahçeli'ye 'dua' ettiğini savundu

TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan, partisinin ‘Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir’ temalı sohbet toplantıları kapsamında Bayrampaşa’da bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret etti. Celal Adan’a MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar eşlik etti.

'Terörsüz Türkiye' adı altında başlatılan süreçte olumlu adımların atıldığını söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Birileriyse bu büyük mücadeleyi günlük siyasete boğmak istiyor. Bu doğru değil; Türkiye’nin bugün önü açık, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik konusunda tereddütsüz bir şekilde yürümemiz gerekiyor. İşte demin de ifade ettiğim gibi Türk siyasetinin yetiştirdiği büyük devlet adamı, Devlet Bahçeli Bey, Terörsüz Türkiye diyerek el uzattığı kardeşlik mücadelesi cumhurbaşkanımızın da dirayet duruşuyla bunu devlet politikasına dönüştürmesi ile bugün Şırnak’ta, Rize’de, Diyarbakır’da, Lice‘de, Kayseri’de, Kastamonu’da, Sivas’ta Türkiye’nin 81 vilayetinde terörist Türkiye ortak referansa dönüştü. Türkiye’ye asla bir daha kimse terörü getiremez" dedi.

"MİLLETİMİZ BAHÇELİ'YE DUA EDİYOR"

Celal Adan, "Terörsüz Türkiye’ye destek veriyor milletimiz. Nereye gidersem gideyim Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye millet dua ediyor Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşunu onaylıyor. Dolayısıyla bugün muhalefetin vatandaşın arasına girip vatandaşın ne istediğini iyi anlamaları gerekir. Ben bakıyorum muhalefet partisi örgütlere dönüşüyor, çok sert ifadelerle milletimizi anlamadığını görüyorum. Vatandaşın arasına gelmiyorlar. Türkiye’nin en önemli meselesi olan terör konusu Türkiye’de bitmiştir. Yeryüzünde hiçbir güç tekrar Türkiye’ye terörü getiremeyecektir" şeklinde konuştu.

"KÜRSÜ İŞGALİNİN NEYE FAYDASI VAR?"

Kürsü konuşmasının ardından derneği ziyaret eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek’in Meclis kürsüsünde yemin ettiği esnada tepki gösteren CHP milletvekillerinin yaptıklarının doğru olmadığını söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Kürsü işgalinin emekliye mi faydası var? İşsize mi faydası var? Dış politikaya mı faydası var? Maalesef hiçbirine faydası yok. Kaos oluşturmak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir ihanet. Biz aldığımız mazbataları millete hizmet etmek için alıyoruz, kürsü işgal etmek için mazbata almıyoruz. Ben nereye gidersem gideyim o davranışın kınandığını görüyorum. 12 Eylül öncesinden kalma örgüt mantığıyla siyaset yapma devri bitmiştir" ifadelerini kullandı.