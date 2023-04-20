Celal Şengör zatürreye yakalandı

Zatürreye yakalandığını duyuran yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, bu nedenle Azerbaycan seyahatini de iptal ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:28
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İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Azerbaycan seyahatini yakalandığı hastalık nedeniyle iptal ettiğini duyurdu..

Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”

Şengör'ün görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılan videolar arasına girdi. 


Celal Şengör zatürre Azerbaycan

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