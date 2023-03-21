Celal Şengör canlı yayında küfür etti: Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan hakkında konuşurken kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:36
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Habertürk'te Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu. 

"SEN ŞİMDİ CARL SAGAN'I S......"

Emrah Safa Gürkan, dünyaca ünlü Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum" dedi. 

Yayında Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s....et. Sen tarihçisin" dedi. Şengör'ün canlı yayındaki bu sözleri ise tarihçi Gürkan'ı kahkaha krizine soktu.

REKLAM ARASINA GİTTİ

Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti. Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.


Celal Şengör Fatih Altaylı Canlı yayın küfür

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