Celal Şengör canlı yayında küfür etti: Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan hakkında konuşurken kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk'te Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu.
"SEN ŞİMDİ CARL SAGAN'I S......"
Emrah Safa Gürkan, dünyaca ünlü Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum" dedi.
Yayında Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s....et. Sen tarihçisin" dedi. Şengör'ün canlı yayındaki bu sözleri ise tarihçi Gürkan'ı kahkaha krizine soktu.
REKLAM ARASINA GİTTİ
Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti. Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Külliyen yalan!'
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'ikinci tur' açıklaması