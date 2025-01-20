Cem Aydın hakkında adli kontrol kararı! İfadesi ortaya çıktı: 'Bizler korkmayız, bu ateşten gömleği giymişiz'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:16

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:11

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Cem Aydın, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

"AKIN GÜRLEK HAKKINDA MEDYAYA YANSIYAN İÇERİKLERDEN İBARET"

Cem Aydın savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak görev yaparım. Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetilen tüm kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Benim diğer kurumsal hesaplara olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları isimli hesaba da erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin bir inisiyatifim yoktur. Bahsetmiş olduğunuz video, Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur.

Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri veGenel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retweet suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibaryla Genel Başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Cem Aydın'ın, sulh ceza hakimliğindeki sorgusu tamamlandı. Aydın için yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi. Bu kapsamda Aydın haftada üç gün imza verecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, adliye binası önünde yaptığı ilk açıklamada, "Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizi yıldıracaklar. Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız!" ifadelerini kullandı.

Aydın sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız, tüm genç arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in askeridir. Öyle sanmasınlar ki bir sabah operasyonuyla bizleri yıldıracaklar. Öyle sanmasınlar ki bir sabah operasyonlarıyla bizleri korkutacaklar.

"BİZ BU ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMİŞİZ!"

Bizler korkmayız. Bizler bu ateşten gömleği giymişiz. Bizler Türkiye'deki gençlik mücadelesine önderi olmak için yola çıkmışız.

Bizler bu baskılar bizleri daha da güçlendirir. Bugünden sonra daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda gençliğin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerin yanında olacağız.

Mülakat mağdurlarının yanında olacağız. İşsiz kalan, güvencesiz kalan tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız.Tekrar ediyorum bu parti savaş meydanlarında kurulan bir partinin neferlerinin olduğu bir partidir.

"YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Gençleri yılmaz bir sözü bu aralar çok tekrar ediyoruz. Hatırlatalım, hatırlatmakta fayda var. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."