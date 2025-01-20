Mansur Yavaş'tan 'Cem Aydın' tepkisi: 'Evin içinde tweet mi aradınız?'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:48

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

8 POLİSLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT TEPKİ

Aydın'a yönelik muameleye tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,X hesabından bir paylaşım yaptı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor: 'Evin içinde tweet mi aradınız?' Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır."