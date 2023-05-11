Cem Küçük Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesini yorumladı: 'Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti'

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Muharrem İnce‘nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmesinin ardından, seçimin ilk turda bitmesinin kesinleştiğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:57
Cem Küçük Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesini yorumladı: 'Seçimin ilk turda bitmesi kesinleşti'
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Yandaş gazeteci Cem Küçük, İnce’nin çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir yorumda bulundu. İnce'nin çekilmesinin ardından seçimin ilk turda bitmesinin kesinleştiğini yazan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem İnce oylarının düştüğünü gördüğü için çekildi. Kaset komplosundan korksa baştan hiç girmezdi. Seçimin ilk turda bitmesi de hemen hemen kesinleşti.”


Muharrem İnce CEM Küçük Şantaj

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