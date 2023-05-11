Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:55

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:19

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin yankıları sürüyor.

Adaylıktan çekilme kararına ilişkin CHP'den ilk açıklama İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi.

HALİL İBRAHİM SOFRASINA HOŞGELDİNİZ"

Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için."