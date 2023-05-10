Cem Küçük: 'Ne yani CHP kazanırsa ‘Yandık bittik mi?’ diyeceğiz? Asla'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:46

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:46

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Seçimleri Erdoğan ve AK Parti’nin kazanacağını düşünüyorum” diyen Küçük, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısını şöyle sürdürdü:

“Muhalefet kazanırsa onlar ülkeyi idare ederler. İyi idare ederlerse kalırlar, yoksa ilk seçimde giderler. Böyle görmek gerekir. Ne yani CHP kazanırsa, ‘Yandık bittik mi?’ diyeceğiz? Asla. AK Parti kazanırsa da muhalifler, ‘Bu ülkede yaşanmaz’ demeyecek. Tam tersi yaşamaya devam edecekler.

En’li laflarla bu zamanı anlayamayız. Onu tarih belirler. Savaşa gitmiyoruz. Seçim bu. Millet ne derse o olacak. Başka yoruma da gerek yok. Gün gelir 2071 seçimleri tarihin en muhteşem seçimi olabilir. 2123 tarihinde neler tartışılacak. Biz göremeyeceğiz ama bunların hepsi olacak. O bakımdan kavgaya, dövüşe gerek yok. Sadece bir seçim bu. Hepsi o…”