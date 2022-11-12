Cem Küçük ve Ersan Şen arasında gergin anlar: 'Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'
Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında sert polemikler yaşandı. Tartışma dakikalarca sürdü. Şen, Küçük'e yönelik "Kılıçdaroğlu aday olsun diye dua ediyorsunuz. Dua etmeye devam et. Sen bunları bırak. Sana göre Almanya'da millet donla dolaşıyor" ifadelerini kullandı.
Hukuk profesörü Ersan Şen ile iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük arasında ekonomi tartışması yaşandı.
Habertürk'te, Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında cumhurbaşkanı adaylığının tartışıldığı sırada konu ekonomik krize geldi.
Tartışma sırasında Küçük, "Zenginlerin hepsi CHP'ye oy verdi. İTO şeçimlerinde öyle. Üsküdar'daki dönerci AKP'ye oy verdi. Halk Erdoğan'a oy verdi" derken, Şen ise "Kılıçdaroğlu aday olsun diye dua ediyorsunuz. Dua etmeye devam et. Sen bunları bırak. Sana göre Almanya'da millet donla dolaşıyor" yanıtını verdi.
"TENCERE MUHALEFETİ İKTİDARI YIKACAK"
Cem Küçük, "Dünya Erdoğan'ı alkışlıyor" diyerek Ersan Şen'e "Erdoğan'ı öv, Erdoğan büyük lider niye övmüyorsun" dedi.
Ersan Şen ise "Ekonomi kötü kardeşim. Tencere muhalefeti iktidarı yıkacak. Senin dediğin gibi öyle göz boyamakla olmaz" yanıtını verdi.
'ÖRÜMCEK KAFA' TARTIŞMASI
İki ismin hararetli tartışması devam ederken Şen, "Bu insanlara mahkum değil bu ülke" ifadelerini kullandı.
Küçük ise "Değişmezse ne yapacaksın" diye sorunca Şen "İşte sizin bu örümcek kafalarınız böyle. Siz kendi bekanız için hareket ediyorsunuz. Halkı düşünmüyorsunuz" yanıtını verdi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Erzincan'da korkutan deprem
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!