Cem Küçük'ten Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek'e: 'Hukuksuzluğu onaylamayalım, yetki YSK'nındır'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, "mahkeme kararına aykırı" olduğu gerekçesiyle bugün yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin yazısına karşılık kongre devam ederken, konunun tartışıldığı TGRT Haber ekranları ise ilginç anlara sahne oldu.

Kanaldaki programın yorumcularından Barış Yarkadaş ve eski CHP İl Başkanı Berhan Şimşek, İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında "çalışmaların durdurulmasını" talebini savundu.

Programda iki isme karşı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kongrenin yapılması yönündeki kararını hatırlatan isim ise iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük oldu.

Küçük, mahkemenin yazısına karşı "Hukuksuzluğu onaylamayalım. Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır. O zaman bu dosya istinafta 3 yıl beklesin, CHP'nin genel başkanı kim, il başkanı kim belli olmasın. Böyle bir şey olur mu ya?" ifadelerini kullandı.