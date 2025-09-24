Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cem Küçük'ten Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek'e: 'Hukuksuzluğu onaylamayalım, yetki YSK'nındır'

Cem Küçük'ten Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek'e: 'Hukuksuzluğu onaylamayalım, yetki YSK'nındır'

24.09.2025 13:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cem Küçük'ten Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek'e: 'Hukuksuzluğu onaylamayalım, yetki YSK'nındır'

İktidara yakın Cem Küçük, CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptalini talep eden mahkeme yazısına tepki göstererek "Hukuksuzluğu onaylamayalım. Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır" dedi.

 

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, "mahkeme kararına aykırı" olduğu gerekçesiyle bugün yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin yazısına karşılık kongre devam ederken, konunun tartışıldığı TGRT Haber ekranları ise ilginç anlara sahne oldu. 

Kanaldaki programın yorumcularından Barış Yarkadaş ve eski CHP İl Başkanı Berhan Şimşek, İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında "çalışmaların durdurulmasını" talebini savundu. 

Programda iki isme karşı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kongrenin yapılması yönündeki kararını hatırlatan isim ise iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük oldu. 

Küçük, mahkemenin yazısına karşı "Hukuksuzluğu onaylamayalım. Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır. O zaman bu dosya istinafta 3 yıl beklesin, CHP'nin genel başkanı kim, il başkanı kim belli olmasın. Böyle bir şey olur mu ya?" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CEM Küçük #Barış Yarkadaş

İlgili Haberler

CHP'den mahkemenin 'kongre' kararına tepki: 'HSK bu hakimi derhal açığa almalı'
CHP'den mahkemenin 'kongre' kararına tepki: 'HSK bu hakimi derhal açığa almalı' CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin tedbiren durdurulması talebi üzerine "Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!" çağrısı yaptı.
Borsa İstanbul’da CHP düşüşü: Mahkeme kararı piyasaları sarstı!
Borsa İstanbul’da CHP düşüşü: Mahkeme kararı piyasaları sarstı! Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlasa da, CHP İstanbul Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararı sonrası sert düşüş yaşadı. Piyasa uzmanları, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Endeksin hareketi, ekonomik ve siyasi gelişmelerle şekilleniyor.
CHP itiraz etmişti, tarih belli oldu: 'Kayyum kararı' duruşmalı olarak görülecek
CHP itiraz etmişti, tarih belli oldu: 'Kayyum kararı' duruşmalı olarak görülecek Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı.