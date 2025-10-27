Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' iddiası: 'Elde edilen verilerle atanacak gibi'

27.10.2025 13:03:00
Haber Merkezi
İktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, İBB'ye kayyum atanmasını gerektiğini savunup "elde edilen verilerle de atanacağını" öne sürdü.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasının ardından AKP medyasından İBB'ye "kayyum" atanması çağrıları yeniden yükselmeye başladı.

 

İktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, çağrıyı doğrudan köşe yazısına taşıyarak kayyum talebini dillendiren isimler arasında öne çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan kimi ifadeleri aktaran Küçük, "Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor..." ifadelerini kullandı. 

'TELE1' SİTEMİ: ATANMASA OLMAZ MIYDI

Küçük, TELE1 televizyonuna kayyum atanmasına ilişkin ise şöyle yazdı: 

"Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın. Bizler zaten o kanalların kara propagandasına gereken cevapları veriyoruz. Tabii şayet kanal kara parayla işletiliyorsa el konması doğru. İddianame çıktığında daha iyi anlayacağız konuyu..."

 

 

 

 

