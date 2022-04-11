Cem Küçük'ten Bakan Nureddin Nebati'ye enflasyon tavsiyesi: Ben olsam tarih vermem

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:25

Derinleşen hayat pahalılığı karşısında AKP'ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten iktidara dikkat çeken bir çağrı geldi.

"Fiyatlar düşmez, geliri artırmak lazım..." başlıklı yazısında Cem Küçük, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun artık bir "realite" olduğunu belirtirken "Bütün dünya bu sorunla boğuşuyor. Enerji maliyetleri, lojistik sıkıntıları, tedarik zincirinin kırılması bunda etkin..." iddiasında bulundu.

"Türkiye gibi kırılgan ekonomik yapıya sahip ülkelerde yüksek enflasyon daha fazla hissediliyor. Bizim 2021 Aralık ayına kadar yüksek döviz sorunumuz da vardı. Dört aydır stabil..." diyen Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Peki hayat pahalılığı sürer mi? Halka gerçekleri anlatmak lazım. Bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye nakliyesinin maliyetleri çok arttı. Yani lojistik. Gemi ve konteyner eksikliği var. O yüzden iş insanları sürekli ya gemi satın alıyor ya da kiralıyor."

Küçük, zamları ürünlerin üretim ve dağıtım maliyetlerin artışıyla açıklamaya çalıştığı ve benzer durumun diğer ülkelerde de yaşandığını savunduğu yazısında Fransa ve İngiltere'deki liderleri örnek vererek şöyle dedi:



"Peki yapılması gereken ne? Macron gibi halka gerçekleri anlatmak. Bir çiftçi Macron’a “geçinemiyorum” dedi. Macron da o çiftçiye yüksek enerji maliyetlerini ve pandeminin etkilerini anlattı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da benzer açıklamayı yaptı. Dünya bir süre daha, belki bu yılın sonuna kadar enflasyonu hissedecek. Sonra düzelmeler başlayacak."

Küçük, yazısının sonunda da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslenerek "Nurettin Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” dedi. Ben olsam tarih vermem. Macron ve Sunak gibi konuşurdum. İnsanlar beklentiye girdi mi, sonradan “Neden enflasyon düşmüyor?” diye soruyorlar... Sayın Nebati iyi niyetli ama dünyada beklenmedik gelişmeler de oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi..." yorumunda bulundu.







