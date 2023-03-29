Cem Seymen, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu!
Deprem eleştirileri nedeniyle istifası istenen ve CNN Türk'ten ayrılmak zorunda kalan gazeteci Cem Seymen, CHP İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yetkililere yönelttiği eleştiriler nedeniyle CNN Türk'ten ayrılmak zorunda bırakılan gazeteci Cem Seymen, siyasete atılıyor.
Cem Seymen, CHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
"GENÇLER, ÇİFTÇİLER İÇİN ADAYIM"
Seymen, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile aday adaylığını şöyle duyurdu:
"'Telefonunu çıkar göster' diye suçlanan gençler için adayım. 'Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerinde' deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım."
“Telefonunu çıkar göster” diye suçlanan gençler için adayım. “Kafeler, lokantalar dolu, herkesin keyfi yerinde” deyip, yolsuzluk, hırsızlık, rant düzenini saklayana karşı durmak için adayım. Tarlasına beton dökülen çiftçinin sesi olmak için adayım. CHP İstanbul’dan aday adayıyım. pic.twitter.com/2znDjuYaMM— Cem Seymen (@cemseymen) March 28, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- İnce'ye açık mektup
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- 'Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu