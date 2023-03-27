Hacer Foggo, CHP'den aday adayı oldu

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:28
Hacer Foggo, CHP'den aday adayı oldu
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CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi, değerlendirme aşaması başladı.

Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. 

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.


CHP CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Hacer Foggo Milletvekili

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