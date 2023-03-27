Hacer Foggo, CHP'den aday adayı oldu
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi, değerlendirme aşaması başladı.
Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
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