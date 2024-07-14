Cem Uzan’dan ‘Trump’ paylaşımı: ‘Yahşı günde yar yahşıdır...'
Cem Uzan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine uğramasıyla ilgili paylaşım yaptı. Uzan, Trump ile fotoğrafını paylaşarak “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş" yazdı.
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski başkan Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
“Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş" ifadelerini kullanan Uzan, "Dostum" dediği Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
“Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş.”— Cem Uzan. (@uzancc) July 13, 2024
Dostum.. gecmis olsun. pic.twitter.com/V2Ig5RkyMa
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