Özgür Özel'den Trump'a saldırı sonrası açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı sonrası açıklama yaptı. Özel, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı sonrası açıklama yaptı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum.
Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum."
Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 14, 2024
Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere…
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