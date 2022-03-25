Cemaat yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyede

25 Mart 2022 Cuma, 16:36

Esenler Atışalanı Caddesi'nde bulunan ve Süleymancılar cemaatine ait olduğu belirtilen bir öğrenci yurdunda, öğrencileri dövdüğü anların ortaya çıkmasının ardından görevli Aykut Ersöz gözaltına alındı. Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"SİZİNLE UĞRAŞAMAYACAĞIM" DEDİLER

Çocuğu darp edilen Fatma Demir ise yaşananları anlattı. Mağdur Anne Fatma Demir, yaşananları anlatarak, "Kandil günüydü perşembe akşamı öğrendim. Oğlumun attığı bir video ile öğrendim. Bir anda video geldi 'anne görüntüleri gizlice çektim' diye yazı vardı. Tabii ben inanamadım. Yurt sorumlularını aradım sonra, 'sizinle uğraşamayacağım' gibi şeyler söylediler, 'sonra arayacağız' falan dediler. 'Elimde görüntüler var' dememe rağmen 'görüntüleri nereye verirseniz verin' gibi bir cevap aldım" dedi.

Demir, tepkisini "Bu kişinin tutuklanması istiyorum kesinlikle serbest kalmasını istemiyorum. Kendisi ile telefonda konuşmak fırsatım oldu, özür diledi ama böyle bir şeyin özrü olmaz" diyerek dile getirdi.