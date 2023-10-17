Cemal Canpolat Cumhuriyet'e konuştu: 'İmamoğlu'nu kumpaslara yem etmeyiz'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı yarışını kaybeden Cemal Canpolat, kongre günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan konuşması tepki çekmişti.

Eleştirilere yanıt veren Canpolat, “İmamoğlu özeline çekilmesi doğru değil. Eleştirim partinin yapısal bir sorunuyla ilgiliydi. Hep birlikte çalışıp, yine kazandıracağız. Kendisine varsa yanlışlarını söylemek görevimiz ama İmamoğlu yalnız değildir. Öyle gericilere öyle AKP kumpaslarına yem etmeyiz” dedi.

Canpolat şöyle konuştu:

“Konuşma metnimin dışına çıkmak zorunda kaldım. Çünkü salonda yaşananlar karşısında tepkisiz kalamazdım. Canan Kaftancıoğlu’nu yuhlayamazsınız."

"ÇOK AZ BİR KISMINA BELKİ DE DEĞİNMEZDİM"

“Yine aynı konuşmayı yapar mısınız?” sorumuza Canpolat, “Çok az bir kısmına belki de değinmezdim” yanıtını verdi

