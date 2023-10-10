İBB Meclisi'nde 'Cemal Canpolat' tartışması

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:02

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı olağan meclis toplantılarının ikincisi dün, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis soru önergelerinin okunmasıyla başladı.

AKP’li Meclis Üyesi Ali Rıza Teke’nin geçen pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde başkan adayı Cemal Canpolat’ın yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik oy karşılığı işe alım yaptığı yönündeki iddiaları hakkında soru önergesi vermesi tartışmalara neden oldu.

‘HANGİ MAKAMLAR DELEGELER İÇİN AYRILDI?’

Meclis toplantısında soru önergesi veren AKP’li Meclis Üyesi Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat’ın il başkanlığı seçimlerinde yaptığı konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi oy karşılığı işe alım yaptığını beyan ettiğini söyleyerek, "Özgür Çelik’in seçilmesi amacıyla iş garantisinden başka söz verilmiş midir? İBB’nin hangi makamları delegeler için ayrılmıştır?" sorularını sordu.

Soru Teke’nin ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, “Adayın seçim sürecinde delegeleri etkilemek üzere söylediği bir cümle. Asla gerçekçiliği olmayan, karşılığı olmayan İBB’yle ilgili olmayan iddialar. Kongre şehvetiyle kongre anında delegelerin oylarını almak amacıyla söylediği iddialardır. Kişinin kendisini bağlar. Önergeye ret vereceğiz. Bu kadar hakaret dolu önergeye evet diyemeyiz” dedi.

‘CANPOLAT, 4,5 YILDIR SÖYLEDİKLERİMİZİ TEYİT ETTİ’

Kösedağ’ın konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da şunları söyledi:

“İddialar, tespitler çok net. Canpolat, bizim 4,5 yıldır kürsüden söylediklerimizi teyit etmiş oldu. İBB’de çalışan 15 tane delege var. Bu kamuoyunda da paylaşıldı.”

‘SİYASİ KAYIRMACILIK AKP’NİN İŞİDİR’

Tekrar söz alan Kösedağı, “Siyasi kayırmacılık bizim değil AKP’nin işidir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın cumhurbaşkanı ne dedi, KPSS’de mülakatı kaldıracağız dedi. Neden kaldırılmadı? KPSS’de sınavdan 95 alan adayı tekrar mülakata neden sokuyorsunuz? İBB’de işe alımlar İBB başkanımızın partimiz içinde en çok eleştirildiği konudur. Bize gelen iş taleplerini İBB kariyer üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gidin 2019’dan sonra işe alım süreçlerini inceleyin. 2019’dan önceki sürece girelim mi? Sadece, isim, soyisim, T.C. ile işe alınanları açıklayalım mı?

Burayı 25 yıl siz yönettiniz. İBB’de 90 bin kişi çalışıyor. Elinizde bütün imkanlar var. Açın Yargıtay’a sorun, İBB’de çalışan 90 bin kişinin parti üyeliklerine bakın. Kaç tanesi AKP’li kaç tanesi CHP’li. Bol keseden konuşmak güzel. Burada çok hakkaniyetli bir sistem yürüyor. KPSS’deki mülakatı kaldırmıyorsunuz. Çünkü kaldırdığınız zaman AKP’lileri işe alamayacağınız için. Kongre sürecinde hiçbir belediye başkanımız işe alma sözü vermemiştir. Zaten alamayız. Niye alamayız biliyor musunuz? Çünkü arşiv araştırması diye bir şey var. 60-70 gün sürüyor.”

‘PARTİZANLIK YAPMAKLA DEĞİL YAPMAMAKLA SUÇLADI’

Türkyılmaz’ın İBB’de 15 delegenin çalıştığı yönündeki iddialara cevap veren CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman ise, “Murat bey 15 kişiden bahsetti. O 15 kişi bu kongreden dolayı İBB’de çalışmıyorlar. Orada yazılan arkadaşlarımız dört yıldan beridir görev yapıyor” dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da soru önergesiyle ilgili şunları söyledi:

“Cemal Canpolat’ın kullandığı ifade, partilileri işe alıyorsunuz değil. Tam tersine CHP’lilere arkanızı döndünüz işe almıyorsunuz diyerek başkanımızı suçladı. Başkanımızı partizanlık yapmakla değil yapmamakla suçladı. Biz kongredeydik ne söylediğini duyduk. Suç istinadıyla soru önergesi veremezsiniz.”

CANPOLAT’IN KONUŞMASINI DİNLETTİ

AKP’li Türkyılmaz, “Mesut Bey İBB’nin itibarına gölge düşürmekle bizi itham ediyor. Bilakis biz İBB’nin üzerine çöken CHP’nin karanlık gölgelerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Ülkü Hanım bunun suç istinadı olduğunu söyledi. Suç istinadı değil. İl başkanı adayınızın açıklamaları üzerinden sordu arkadaşımız” dedi.

Türkyılmaz, konuşmasının ardından telefonundan Canpolat’ın il kongresinde yaptığı konuşmayı dinlettikten sonra, “Cemal Bey CHP’lilerin işe alınması değil CHP’lilerin İYİ Parti Üzerinde işe alınmasında bahsediyor” ifadelerini kullandı.