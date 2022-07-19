Cemal Enginyurt duyurdu: Demokrat Parti'de görev değişimi

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından partideki görev değişikliğini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 16:22
Cemal Enginyurt duyurdu: Demokrat Parti'de görev değişimi
Abone Ol google-news

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partideki görev değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Demokrat Parti Teşkilat Başkanlığı'nı Ahmet Uyanık'a devrettiğini açıklayan Enginyurt, "Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Allah'ım utandırmasın" ifadelerini kullandı. 

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:


Demokrat Parti Cemal Enginyurt
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler