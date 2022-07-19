Cemal Enginyurt duyurdu: Demokrat Parti'de görev değişimi
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından partideki görev değişikliğini paylaştı.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partideki görev değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Demokrat Parti Teşkilat Başkanlığı'nı Ahmet Uyanık'a devrettiğini açıklayan Enginyurt, "Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Allah'ım utandırmasın" ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:
Sevgili Demokrat Partililer:— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 19, 2022
Demokrat Parti Teşkilat Başkanlığı görevimi,Genel Başkanımızın tensipleriyle Ahmet Uyanık beyefendiye devretmiş bulunmaktayım.
Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum.
Allah'ım utandırmasın.
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