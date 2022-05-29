DP'li Cemal Enginyurt'tan SADAT yöneticisi Ergür'e tepki: 'Yüreğin yetiyorsa...'

29 Mayıs 2022 Pazar, 14:14

Demokrat Parti Ankara İl Başkanlığı’nın olağanüstü kongresi Altınpark’ta bugün yapılıyor. Kongrede konuşan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, altı partinin ittifakına gelen eleştirilere de yanıt verdi. Öte yandan Enginyurt, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” diyen SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür’e tepki gösterdi.

Enginyurt şöyle konuştu;

“Buradan ilan ediyorum, altılı masanın arkasında bir yedinci var. Doğru söylüyorlar. Biz, altılı ittifak değiliz. Altılı ittifakın arkasında duran biri var. Onu da buradan ilan ediyorum, siz de Ankara’dan dağa, taşa ilan edin; altılı masanın arkasında yedinci olanın adı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ten korkuyorlar, Atatürk’ten nefret ediyorlar. Camide hafızlık töreninde bile Mustafa Kemal Atatürk’e zalim ve kafir demekten utanmadan geri kalmıyorlar. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. 20 yılda yönettikleri ülkede, 80 yıldan intikam almak için sürekli Mustafa Kemal Atatürk’e saldırıyorlar.

"ERDOĞAN'A TAVSİYEM VAR"

‘Recep Tayyip Erdoğan giderse Türkiye mahvolur, Türkiye yıkılır’ diyorlar. Allah resulü öldü de İslam yıkıldı mı? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölmeden önce diyordu ki ‘Mustafa Kemal Atatürk öldü ama Türkiye Cumhuriyeti gençlerin omuzlarında ilelebet yaşayacaktır’. Böyle bir anlayışla reislerini kurtarmaya çalışıyorlar. Benim reise tavsiyem var. Recep Tayyip Erdoğan, sürekli altılı masaya saldıracağına, sürekli düşman yaratacağına elektriğe verdiğin yüzde 127 zammı geri çek. Mazota yaptığın zammı, benzine yaptığın zammı, doğal gaza yaptığın zammı geri çek. Pazardan sebze toplayanlara, çöpten ekmek toplayanlara yardım et. Yani ülkeyi düzelt. Ülkeyi düzeltirsen, nasıl 20 yıl yönettiysen, bu millet sana seçimde destek verirse yine yönetmeye devam edersin.

“YÜREĞİN YETİYORSA SANDIĞI GETİR DE TESLİM ETME”

Ama bunlar öyle yapmıyor. Sürekli korku yaratıyor. Bir tane SADAT mı, dadat mı, zıttırık bir örgütü çıkarmışlar, adına şirket diyorlar. Adam geçen gün tehdit ediyor bizi. Diyor ki ‘Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni kanla, canla kurduk. Bu ülkeyi vatan hainlerine sandıkta teslim etmeyiz’. Ulan, yüreğin yetiyorsa sandığı getir de teslim etme, görelim seni hadi."