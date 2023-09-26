Cemal Enginyurt Ordu için adaylık şartını açıkladı
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini ilan etti. Ancak Enginyurt bunun partisi ve İYİ Parti ile CHP'nin işbirliği yapması halinde mümkün olabileceğini belirtti.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı Fox TV canlı yayınında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini ifade etti.
Adaylık için şartı olduğunu ifade eden Enginyurt, "Hep Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim var. Bu hayalim de devam ediyor. Şimdi bu hayalimizi, yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse; Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti de bir işbirliği yaparsa Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığına talibim" ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un yerel seçimde Ordu için Demokrat Parti ve CHP'yle işbirliği yapmasını istediği İYİ Parti, 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı almıştı.
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