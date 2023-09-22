İYİ Parti’nin ‘işbirliği’ tartışmasına çarpıcı yorum: ‘Akşener ve milletvekilleri arasında söylem birliği yok’

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:50

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:50

Yerel seçimlere yaklaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile defteri kapattığını duyurdu. Akşener’in “Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı. AK Parti ve CHP ile rakibiz” sözlerini Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Akşener’in başarısızlığını CHP’ye bağladığını ifade etti.

“TÜRKİYE PARTİ SİSTEMİ BİR PARÇALANMA SÜRECİNE GİRDİ”

Türkiye parti sisteminin tarihsel değerlendirmesini yaparak sözlerine başlayan Tosun, “Türkiye parti sistemi özellikle 2018 genel seçimlerinden itibaren 1990’larda olduğu gibi bir parçalanma sürecine girmiş durumda ve parçalanmış parti sisteminde milliyetçi sağ bloğun yaklaşık olarak yüzde 25 civarına bir oyu var. Sayın Akşener eğer 14 Mayıs’yaki seçimleri alamamalarını ittifakla ilişkilendiriyorsa bu bence doğru bir yaklaşım değil. Bunun nedeni, milliyetçi sağda geçmişte 2018’de İYİ Parti’ye oy vermiş seçmenin bir kısmının Zafer Partisi’ne geçmesinden kaynaklanan bir durumdu. Bu seçimde bir iş birliğine gitmeyip oyların artabileceğini düşünme noktasında eğer İYİ Parti, Zafer Partisi’ne geçişi önleyebilirse bir miktar artış mümkün. Ama milliyetçi sağda seçmen geçişi söz konusu olursa işbirliği yapmadan girilecek bir seçimde İYİ Parti’nin seçim performansının düşük olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AKŞENER VE MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA SÖYLEM BİRLİĞİ YOK”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Cumhuriyet TV’de yaptığı ‘Kapıyı kapatmadık’ açıklamasının hatırlatarak Akşener’in söylemini değerlendiren Tosun, “İYİ Parti’de sayın Akşener ve diğer milletvekilleri arasında çok net, oturmuş bir söylem birliği söz konusu değil. İYİ Parti, özellikle parti kimliğinin aşılmaması düşüncesiyle seçime tek başına girmeyi tercih ediyor, bu çok net ama diğer taraftan da elitler arasında ‘seçime işbirliği yapmadan girilirse bunun maliyeti İYİ Parti açısında ne olabilir?’ şeklinde bir soru işareti de mevcut. Bu açıdan bakıldığında seçime 6 ay kala hala net bir söylem birliğinin olmaması işbirliğinin hala mevcut olduğunu gösteriyor. Ola ki bazı illerde böyle bir işbirliği gündeme gelirse seçmende İYİ Parti’nin tutarlılığı açısından soru işareti oluşabilir” açıklamasında bulundu.

“EN MAKUL CHP İLE İŞBİRLİĞİ”

Tosun, İYİ Parti’nin işbirliğine imkan tanıyacak siyasi partilerin ideolojik yelpazedeki pozisyonlarını değerlendirerek, “İYİ Parti’nin AKP ve MHP ile girebileceği işbirliği İYİ Parti’ye 1-2 milletvekili kazandırabilir ama genel anlamda bakıldığında İYİ Parti’ye Cumhur İttifakı içinde zayıflamasına neden olabilir, böyle bir ihtimali görmüyorum. Milliyetçi blokta da bir işbirliği gerçekleşebileceğini görmüyorum çünkü Zafer Partisi de tabanını genişletmek istiyor. Geriye en makul CHP ile yapılabilecek bir işbirliği kalıyor” sözlerini noktaları.



