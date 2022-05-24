Cemal Enginyurt Süleyman Soylu'ya 'canlı bomba'yı sordu: 'Ses ver Soylu!'

24 Mayıs 2022 Salı, 17:22

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın Küçükçekmece'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadesini kullandı.

Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın yakalanmasının ardından Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dikkat çeken çağrıda bulundu.

Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "İstanbul'da canlı bomba eylemi yapacağı istihbaratı alınan terör örgütü IŞİD mensubu Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalanmış. Yakalanması çok güzel olmuş" diyen Enginyurt, sözlerinin devamında Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Tamam da, bu şerefsiz canlı bomba İstanbul'a nasıl geldi?

İkametgah hakkını kim verdi?

Ne iş yapar, nasıl yaşardı?

Ses ver SOYLU"