İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı

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Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı'na göre, bu yıl IŞİD’in yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 14:46

İçişleri Bakanlığı eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bombanın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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IŞİD canlı bomba içişleri bakanlığı

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