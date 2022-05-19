'Bombalı eylem düzenleyecektim' diyen IŞİD'linin suç vasfı değiştirildi, müebbetten kurtuldu
Bursa’da gözaltına alındığında “Yakalanmasaydım Türkiye’de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim” diyen IŞİD’li canlı bomba Muhammed Alzalan’a, iddianamede ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ talep edilmesine karşın suç vasfı değiştirilerek 34 yıl hapis cezası verildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2020 yılında bombalı saldırı düzenlemek üzereyken yakalanan IŞİD’li canlı bomba Muhammed Alzalan, emniyetteki ifadesinde, “Yangınlardan tatmin olmadığım için canlı bomba olmaya karar verdim. Yakalanmasaydım Türkiye’de polis ve askerin olduğu bir kuruma bombalı eylem düzenleyecektim” diye itirafta bulunmuştu. Alzalan, Bursa Adliyesi’ne getirildiği sırada ise Arapça olarak “Allah’ın izniyle İslam devleti kalıcıdır” demişti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Alzalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. İddianamede, Alzalan’ın kod isminin ‘Ebu Kasım Eşşiat’ olduğu, silahlı eğitim ve canlı bomba eğitimi aldığı, bomba yapımında kullanılan malzemelerin fotoğrafını yabancı bir ülkeye ait telefon numarasına gönderdiği belirtildi. Alzalan’ın iş yerinde ise bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Alzalan hakkındaki yargılama, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi duruşma sürdü. Yargılama sırasında avukatı Onur Güler, Alzalan’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, emniyetteki ifadesinin işkence altında alındığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Ancak bu talepler mahkeme tarafından reddedildi.
SUÇ VASFI DEĞİŞTİRİLDİ
Davanın karar duruşması 10 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Duruşma savcısı, Alzalan hakkında cezası ağırlaştırılmış müebbet olan ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan iddianame hazırladığını, ancak Alzalan’ın suçunun ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Savcı, Alzalan’ın, ‘silahlı terör örgütü üyeliği, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması’ suçlarından üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, Alzalan hakkında ‘devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozma’ suçundan iddianame hazırlansa da yargılama sırasında toplanan delillerin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu oluşturduğunu belirterek, Alzalan’a bu suçtan 12 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan 10 yıl ve yöneltilen diğer suçlarla beraber toplamda 34 yıl hapis cezası verdi.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması