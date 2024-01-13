Cemal Enginyurt'tan, Mustafa Destici'ye sert tepki: 'Hain arıyorsan aynaya bak!'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Enginyurt, "Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 22:59
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Cumhur İttifakı ortağı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Pençe Kilit bölgesinden gelen şehit haberleri sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepkilerin odağında.

Yasal partileri tek tek paylaşıp açık hedef gösteren Destici’ye bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan geldi.

“HAİN ARIYORSAN AYNAYA BAK!”

Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulunan Enginyurt, Destici’ye seslenerek, “Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak” dedi.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Sen kimsin Mustafa Destici? Hain arıyorsan, terörist arıyorsan aynaya bak Mustafa Destici. Yüreğimiz yanıyor, evlatlarımız şehit olmuş, analar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Adamların yaptığı alçaklığa bakar mısınız? Şehitler üzerinden utanmadan bize diyorlar ki 'Siz taziye mesajı yayımlamaya utanmıyor musunuz?' Hadsiz adamlar!"


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