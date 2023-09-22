Cemal Enginyurt'tan Akşener'e İzmir yanıtı: 'Madem İzmir kokuyordu...'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:43

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:43

Genel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından Altılı Masa'yı oluşturan muhalefet bloğu dağınık görüntü verdi.

Seçimlerden sonra kurultay sürecine giren İYİ Parti'den, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yapıldı. İYİ Parti son olarak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylarının İzmir Milletvekili Ümit Özlale olduğunu açıkladı.

Ümit Özlale'nin adaylığını ilan eden İYİ Parti Lideri Meral Akşener "İzmir kokudan kurtulacak" ifadelerini kullandı.

"KAÇ KİLO OLDUKLARINI GÖRECEKLER"

Gündeme dair Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Madem İYİ Parti olarak belirleyici olduklarına inanıyorlar, 'kaç kilo olduklarını' görecekler. İYİ Parti'nin aday çıkarmasının CHP'ye seçim kaybettireceğine inananlar kendisine güvenmiyor demektir. İttifak olmazsa seçimi kaybetmek ne demek? O zaman sen 5 yıldır ne yaptın? Seçim milletin gönlüne girerek kazanılır. Yerel seçimlerde iki kere iki dört etmez. Ancak İYİ Parti, AKP ve MHP ile ittifak yaparsa bu yanlış ve çirkin olur" diye konuştu.

"İZMİR MADEM KOKUYORDU..."

Akşener'in "İzmir kokuyor" sözlerini eleştiren Enginyurt, "İzmir'de 1 milyon kişi ile miting yapıp, '1 oy Meral'e 1 oy Kemal'e' derken İzmir kokmuyor muydu? Tunç Soyer'e söyleseydi ya gittiğinde" Kongrede Kılıçdaroğlu'nu güçsüzleştirmek adına, Kılıçdaroğlu'nu bir kum torbası gibi görüp sürekli yumruk atmak gibi geliyor bu bana. Birlikte bir kazanma hayali kurduk, CHP tabanı bize karşı büyük bir muhabbetle davrandı. İYİ Parti'de CHP listelerinden bir milletvekili seçtirdi" dedi.

İYİ Parti'nin tek başına seçim kazanacağına inanıyorsa İstanbul ve Ankara'da da adaylarını ilan etmesi gektiğini belirten Enginyurt, Akşener'in bu hamle ile pazarlık yapmayı beklediğini ifade etti.

Dün Halk TV'den Fırat Fıstık kulis haberinde CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Cemal Enginyurt ismine sıcak baktığını aktarmıştı.

"ADAY OLMAM İÇİN CİDDİ TALEP VAR"

İddialara yanıt veren Enginyurt, "Ordu büyükşehir Belediye Başkanı olmayı siyasette en büyük hedef olarak gördüm" dedi ve şöyle devam etti:

"Ordu'ya hizmet edebilmenin en uygun yollarından birisi bu. İktidar olmadığımız için istediğimiz ölçüde katkı sağlayamıyoruz. Hem CHP teşkilatında hem de parti teşkilatımızda benim aday olmam için ciddi bir talep var. Önümüzdeki günlerde genel başkan Gültekin Uysal ile sayın Kılıçdaroğlu yerel siyaseti gündemlerine alarak bir araya gelecek."

"İMAMOĞLU'NA CHP YETER"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'u geri alma' rüyasını gerçekleştirmek istemiyoruz" diyen Enginyurt Demokrat Parti'nin büyükşehirlerde CHP'nin çıkaracağı adayı desteklemeye sıcak baktığını aktardı.

Yerel seçimlerin halk ile gerekli diyaloğu kurarak kazanılacağının altını çizen Enginyurt, sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek son verdi:

"Ekrem İmamoğlu'na tavsiyem, sürekli ekranlara çıkıp İYİ Parti'den ümitli olduğunu söyleyip Altılı Masa'yı oluşturan diğer partileri hesaba katmadan, onların isimlerine söylemeden açıklamalar yapmasın. İttifakı milletle yapsın. Millete yaptıklarını anlatsın zaten seçimi kazanacak. Endişe etmesin, İYİ Parti'ye teslim olmasına gerek yok ona CHP yeter."