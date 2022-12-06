Cemal Enginyurt'tan Hüseyin Örs'e ziyaret: 'Gün gelecek bunun hesabını verecekler'

06 Aralık 2022 Salı, 23:25

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde ziyaret etti. Enginyurt, ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yaptı.

“SİZ YUMRUK ATANA KADAR BU MİLLETİN AÇLIĞINA, YOKLUĞUNA, FAKİRLİĞİNE, YOKSULLUĞUNA ÇARE OLUN”

Enginyurt, şunları söyledi:

“Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hüseyin Örs, nezaketiyle, beyefendi kişiliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek milletvekillerinden birisidir. Kendilerine bir saldırı yapıldığında saraydan başlamak üzere gazeteci trolleri, AKP’li trolleriyle linç kampanyası yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde millet adına görev yapanlara acımasızca, kalleşçe arkadan saldırmaya bile artık cüret ediyorlarsa Türkiye’nin geldiği ve getirilmek istendiği nokta belli olmuştur.

Hüseyin Örs, Trabzon milletvekili değil; Türkiye milletvekilidir. Fikirlerini beyan edecek, fikri olan da karşılıklı cevap verecektir. Ama maalesef bütçeyi iş bitirme karnesi olarak gören AKP’nin şahsımın bakanları sıfatlı tipleri Meclisi birbirine düşürmek, Meclis’te hakaret dolu sözlerle ortamı germek adına siyaset yapıyorlar. Konuşmaları bu yöndedir. Bakın, Süleyman Soylu en çirkin lafları kullanmaktan imtina etmiyor. Mustafa Varank, yetmiyor Hulusi Akar, Bekir Bozdağ, Fuat Oktay. Yani bütçelerini anlatması gerekenler, milletin derdiyle dertlenmesi gerekenler muhalefete hakaret diliyle, küfür diliyle saldırıyorlar. Şimdi yetmedi yumruk atıyorlar. Hüseyin Örs kardeşimize yapılan bu çirkin saldırıyı Demokrat Parti olarak şiddetle kınıyoruz.

“İktidara tavsiyemiz şu: Böylesi davranışlarla bizi susturamazsınız. Geri adım attıramazsınız. Yumruklarınızla değil; topunuzla, tankınızla, tüfeğinizle gelseniz de millet adına hizmet verdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde doğruları söylemekten bir saniye geri adım atmayacağız. Geri adım atan namerttir. Biz millet için oradayız. Millet için varız. Siz yumruk atana kadar bu milletin açlığına, yokluğuna, fakirliğine, yoksulluğuna çare olun. Bu milletin derdiyle dertlenin. Gençler intihar ediyor. Gençler bunalıma girdi. Emekliler yaşayamaz hale geldi. Çalışanlarımız perişan. İnsanlarımız evine ekmek götüremiyor. Kaşar peynirinin fiyatı eti geçti. Süt 22 lira oldu. Yumurta 3 lira oldu. Simit, ekmek 5 lira oldu. Ama bakıyoruz ki; iktidar hala yumruk işiyle işi çözmeye çalışıyor. Emin olsunlar gün gelecek bunun hesabını verecekler.

AKP’liler için her şey normal. Zafer Işık doğru diyor. Dövmeye alıştılar. Vurmaya alıştılar. Sövmeye alıştılar. 20 yıldır artık öyle alıştılar ki; kendilerinin iktidardan gidemeyeceklerini ömür boyu orada kalacaklarını düşünerek kendilerinin yaptığı her işi kendilerine hak görüyorlar. Zafer Işık şunu unutmasın; men dakka dukka. Çalma birisinin kapısını çalarlar kapısını demişler bir atasözünde. Çalarlar kapını. Gün olur harman olur keser döner sap döner devran döner. Herkes hesabını verir. Zafer Işık ve Alpay Özalan gibiler yaptıklarının hesabını muhakkak verecekler. Sadece onlar değil. Demokrat Parti olarak söz verdik. Devr-i sabık yaratacağız ve herkesin yaptığının hesabını soracağız. Fitil fitil burnundan getireceğiz.”