Son Dakika... Meral Akşener'den Hüseyin Örs açıklaması: Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti. Akşener, "Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!" dedi.
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasının açılmasına yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs, Güven Hastane'sine kaldırılmıştı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavgada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Örs'ü hastanede ziyaret etti.
Akşener hastaneden gazetecilere açıklama yapmadan ayrıldı. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:
"Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"
Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim.— Meral Akşener (@meral_aksener) December 6, 2022
Şükürler olsun durumu iyi.
Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum.
Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!
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