Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti

06 Aralık 2022 Salı, 23:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Örs’ün ailesi, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve doktorlar ile görüşerek, Hüseyin Örs’ün sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

