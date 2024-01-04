Destici de 'modaya' uydu: ‘Tevhid’ bayrağı açtı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:36

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünün ardından elinde ‘tevhid’ bayrağı olan bir kişinin darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Destici, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında ‘tevhid’ bayrağı açarak, “Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz” dedi.

Destici, “Milyonlarca gencimiz bu değerlerimizden bir haber olarak yetişmektedir. İnşallah Müslüman Türk gençliğinin tamamına tevhidi de tevhid anlayışını da tevhid bayrağının ne olduğunu da öğreteceğiz. Biz bununla mükellefiz” ifadelerini de kullandı.

“YÜREKLERİ VARSA…”

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hadisenin üzerinden bir kamplaşma meydana getiriliyor. Maalesef birtakım siyasetçilerimiz saldırıyı yapan gencin yalnız olmadığını söylüyor. Onu söyleyenlerin hepsi eğer ufacık kendilerinde bir cesaret varsa, azıcık delikanlı iseler, madem o yalnız değil, onlarda aslında tevhid bayrağını tanımadıklarını ve ona saygılarının olmadığını, onu sahiplenmediğini söylemektedirler. Yürekleri varsa çıksınlar bunu milletimize ifade etsinler. Bu hadise üzerinden milleti ayrıştırmanın, milleti birbirine düşürmenin yolunu kendilerine bir yol olarak seçmesinler. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Biz ne ay yıldızlı al bayrağımızdan vazgeçeriz, ne de tevhid bayrağımızdan geçeriz. Tam bağımsız, hür, müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olsun demeye devam edeceğiz. ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeye de devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Müslümanız, Milliyetçiyiz, Alpereniz.”