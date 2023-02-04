Cemevi Başkanlığı'na Süleyman Soylu'nun danışmanı atandı

Muhalefetin tepkisine karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanlığını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek atandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00
Cemevi Başkanlığı'na Süleyman Soylu'nun danışmanı atandı
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Alevi derneklerinin Aleviliği kültür olarak göstermesi nedeniyle eleştirdiği 9 Kasım’da kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yapıldı. Ziya Baba Bektaşi Vakfı’nın da eski başkanı olan Özzeybek, 2018’de CHP’den istifa etti ve AKP’ye katıldı. 24 Mart 2021’de AKP MKYK yedek üyeliğine seçilen Özzeybek, yaklaşık 6-7 aydır da cemevlerine yönelik görüşmeler yürütüyor. 

‘İKTİDARIN SÖZCÜSÜDÜR’

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, “Hiçbir diyaloğumuz olmayacak. Aleviliği yok sayan anlayış, şimdi devletin bir kurumunun içine hapsederek, tek sorunumuz elektrik, su, bakım, onarım, tadilatmış gibi bir anlayışla yaklaşmaya çalışıyor” dedi.

(Mustafa Aslan)

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Genel Sekreteri Mahmut Aslan, “Özzeybek’in Alevi-Bektaşi toplumunun önderliğini yaptığı gibi bir algı oluştu. Ancak kendisi, Alevi toplumunun değil, iktidarın sözcüsüdür” dedi. 

(Mahmut Aslan)

Öte yandan, Burhan Ersoy’un emekli olması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne de imam hatip lisesi mezunu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı. 


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