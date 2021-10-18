Cemil Çiçek: "Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var"
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı olduğunu" söyledi. Çiçek, "Yani... Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu. Üslup hatalarımızı. Bir araya gelmemiz gerektiğini. Samimiyetle itiraf edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek, son dönemdeki siyasi tartışmalar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek, "Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı olduğunu" söyledi. Çiçek, siyasiler arasındaki gerilimin sebeplerinin üslup, sert tartışmalar ve kutuplaşmalar olduğunu ifade etti.
Çiçek, "Yani. Yaptıklarımızdan pişman olduğumuzu. Üslup hatalarımızı. Bir araya gelmemiz gerektiğini... Samimiyetle itiraf edebilmeliyiz." diye konuştu.
Donat'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:
"'Siyasi cinayetler kaygım var...'
Ülke sorunlarla boğuşurken, nereden çıktı, ipe sapa gelmez, saçma sapan bu söz?
Yoksa... Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek mi isteniyor?
Fikir üretemeyen siyasi yapı, sinekten yağ, krizden oy çıkarmayı mı hedefliyor?
Siyasetin yol haritasında, 'Sorumluluk' vardır.
Siyasetçi... 'Sorun çözmeye' odaklanır, 'Sorun yaratmaya' değil.
'Konuyu" bir duayenle konuştuk... Cemil Çiçek ile.
Cemil Bey, 'Duayen' sözünden hoşlanmıyor... Siyasetin, 'Tecrübe küpü... Ak saçlısı' diyelim.
Cemil Çiçek, 'Duyumlara ve yorumlara göre hüküm tesis edilemezdi' dedi... Ve ekledi:
Delillere göre hüküm tesis edilir.
Biz 145 yıldır hep duyumlar ve yorumlar üzerinden siyasi tartışmaları yapıyoruz.
'Öyle deniyor... Böyle söyleniyor... Bu şekilde bir duyumum var' tarzındaki sözler toplumu rahatsız eder... Toplumun huzurunu kaçırır... Siyasette de yerli yersiz, bitmez tükenmez tartışmalara, kavgalara, ithamlara sebep olur."
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