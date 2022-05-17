Cemil Çiçek'ten Erdoğan'ı kızdıracak çıkış: 'Bizde kanun eksiği yok, ahlaki alanda zaaf var'
Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, AKP'den kopanların gazetesi Karar'a konuştu. Çiçek, "Bizde kanun eksiği yoktur, ama ahlaki alanda zaaf varsa onu hiçbir kanun ile düzeltemezsiniz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Karar gazetesi yazarlarından Ahmet Taşgetiren'e konuştu.
Taşgetiren'in aktardığına göre Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’in “ahlak vurgusu”nu hatırlatan Çiçek, "siyasette de asıl problemin ahlak alanında yaşandığı”nı vurguladı. Çiçek, “Demokrasi önce ahlâktır. Hukuk, adalet ahlâktır. Bizde kanun eksiği yoktur, ama ahlaki alanda zaaf varsa onu hiçbir kanun ile düzeltemezsiniz” ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a verdiği röportajdaki "demokratik tövbe" çağrısını hatırlatan Çiçek, “Onun için demokratik tövbeden söz ediyorum, dedi.
Taşgetirenin'in yazısının ilgili bölümün devamı şöyle:
"Şöyle sürdürdü sözlerini:
“Tövbe olması için önce hatanın kabul edilmesi, sonra ondan vazgeçme iradesinin ortaya çıkması lâzım. Hatanın farkında değilseniz ya da yaptığınız işi bir şekilde meşrulaştırıyorsanız neyden tövbe edeceksiniz? Bizde herkesin yaptığı işi bir şekilde meşrulaştırma becerisi var.”
Sözlerini şöyle bağladı:
“Seçimlere doğru gidiliyor, bir ahlak gündemi oluşturmak lâzım.”
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